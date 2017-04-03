Азербайджанцы строят роскошный отель в Сибири

Четырехзвездочный гостиничный комплекс «Эне-Сай», возведением которого на набережной Енисея в Кызыле, столице Республики Тыва, занимается ООО «Бенконс», дочерняя структура Benkons Group Azerbaijan, готов на 80 процентов. Об этом газете «Свежий ветер» заявил гендиректор компании Шариф Гаджиев, передает haqqin.az.

Сдача отеля в эксплуатацию запланирована на лето.

В настоящий момент большинство наружных работ, связанных как с облицовкой гостиницы, так и обустройством прилегающей к ней территории, завершено. Сегодня компания в основном занята отделкой внутренних помещений и их декором. Общая площадь здания — 16 тыс. кв. метров. Помимо 108 гостиничных номеров, в том числе 2 президентских, 31 — категории «апартаменты», 75 — студии, второй этаж комплекса рассчитан под офисы.

Также в отеле будет присутствовать вся сопутствующая гостиничному сервису инфраструктура: ресторан на сто посетителей, лобби-бар, SPA-салон, бассейн и пр. Компания уже приступила к меблировке тех номеров и помещений гостиницы, что полностью готовы.

«Главное — правильно организовать рабочий процесс», — объясняет опережение сроков строительства Шариф Гаджиев.

Более двух лет ООО «Бенконс» оставалось в Туве серьезным работодателем. Из 200-220 рабочих, в среднем занятых на объекте, 170-180 специалистов, по словам гендиректора, всегда были местными.

Сейчас ООО «Бенконс» ведет переговоры, чтобы определить, кто будет оператором отеля. Рассматривались разные варианты: Hilton, Marriott, но, скорее всего, сервис в «Эне-Сае» будет осуществлять Azimut Hotels — российская компания, по словам Шарифа Гаджиева, имеющая солидный опыт в этой сфере, работающая не только на территории России, но и в других странах. Когда у гостиницы появится оператор, точно станет известна и политика ценообразования в новом отеле. Пока этот вопрос никак не комментируют.

Гендиректор «Бенконс» убежден, что у республики есть серьезный потенциал для развития туристической отрасли как одной из ведущих для региона. Во всяком случае компания, инвестировавшая в отель более 2 млрд рублей, рассчитывает окупить вложения за пять-десять лет.

Гаджиев поделился с газетой, что республика как место отдыха может быть интересна жителям арабских стран, которые относятся к довольно взыскательным туристам и придают большое внимание именно сервису.