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Франция настаивает на уходе Асада

 

Франция по-прежнему не допускает участия президента Сирии Башара Асада в руководстве САР в будущем, но отмечает, что резолюция 2254 СБ ООН по Сирии не ставит отстранение Асада условием начала переговоров о переходе власти, заявил глава французского МИД Жан-Марк Эйро.

"Некоторые ставят обязательное предварительное условие: переговоры о переходе власти начнутся только в том случае, если Асад оставит власть. Но это не значится в резолюции 2254, принятой СБ ООН в декабре 2015 года", — сказал Эйро журналистам перед заседанием глав МИД стран-членов ЕС.

Он отметил, что "целью является переход власти, организация выборов после проведения конституционной реформы".

"На последнем этапе, когда речь пойдет о создании Сирии будущего, примиренной Сирии, которая будет восстановлена, и беженцы смогут вернуться, Франция ни на секунду не может представить себе, что руководить этой Сирией будет Башар Асад, учитывая его ответственность за нынешнюю ситуацию", — сказал министр.

В свою очередь, глава МИД Нидерландов Берт Кундерс заявил, что его правительство по-прежнему придерживается позиции об отсутствии у Асада политического будущего в Сирии.

"Я не думаю, что у Асада есть будущее, в то же время это дело сирийского народа и процесса переговоров. Думаю, можно сохранить институты, но, в конце концов, в будущем очень трудно будет сохранить Асада, переговоры об этом должны вестись в Женеве", — заявил министр журналистам.

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