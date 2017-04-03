Песков: «Президента Сербии выбрал не Путин»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российской стороне импонирует победа Александра Вучича на выборах президента Сербии, однако отверг предположения о том, что Россия якобы оказала влияние на прошедшее голосование, передает РИА Новости.

«Я думаю, что не Путин избирал президента Сербии, а сербы избирали своего президента, именно они голосовали, а что повлияло на это, наверное, было бы некорректно с нашей стороны пускаться в какие-то рассуждения», — сказал он.

Песков также отметил, что Сербия является важным стратегическим партнером России, которая дорожит двусторонними отношениями, имеющими глубокие исторические корни.