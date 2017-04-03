Подписаться на уведомления
 

Песков: «Президента Сербии выбрал не Путин»

 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российской стороне импонирует победа Александра Вучича на выборах президента Сербии, однако отверг предположения о том, что Россия якобы оказала влияние на прошедшее голосование, передает РИА Новости.

«Я думаю, что не Путин избирал президента Сербии, а сербы избирали своего президента, именно они голосовали, а что повлияло на это, наверное, было бы некорректно с нашей стороны пускаться в какие-то рассуждения», — сказал он.

Песков также отметил, что Сербия является важным стратегическим партнером России, которая дорожит двусторонними отношениями, имеющими глубокие исторические корни.

947 просмотров


Старости
Збигнев Бжезинский: «Евразийский союз просуществует 10 лет»
Збигнев Бжезинский: «Евразийский союз просуществует 10 лет»
Наша погода
Сегодня 11° / 4°
4 Апр 12° / 6°
5 Апр 16° / 8°
6 Апр 16° / 9°

Наши деньги
1 USD   =   1.7244 AZN
1 EUR   =   1.8417 AZN
1 RUB   =   0.0307 AZN

Новостная лента

Украина попросила США о поставках угля
Ильхам Алиев наградил Нурсултана Назарбаева
Израильтяне спасли Абида Шарифова
Жительница Татарстана выбросила сына из окна
Песков: «Президента Сербии выбрал не Путин»
Франция настаивает на уходе Асада
Азербайджанцы строят роскошный отель в Сибири
Портрет Мао Цзэдуна продали за 12,6 миллиона долларов
В гибели президента Польши нашли вину российских диспетчеров
Иранец пытался вывезти из Баку крупную сумму
Мурадову кинули на 180 тысяч
Отряд турецких боевых кораблей зашел в Новороссийск
Завтра в Баку будет тепло
Глава Нацбанка Украины подала в отставку
Лидер турецких путчистов звонил на этот телефон в Баку: 051 660 00 38
ФБР создаст спецотдел по России
Ведущие банки перестали верить в евро
Kapital Bank оказал поддержку Республиканской школьной олимпиаде
Трамп наслаждается своей работой
От лагеря протестующих в Дагестане дальнобойщиков отвели войска
Конкретный разговор Назарбаева с Алиевым фото; обновлено 13:32
Чавушоглу: «Турция хочет стать совместно с Азербайджаном важным игроком на Кавказе»
Сомалийские пираты захватили индийский корабль
А теперь Човдаров в битве за пенсионные пособия
Лавров: «В карабахском урегулировании осталось несколько вопросов»
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться