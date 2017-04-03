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Жительница Татарстана выбросила сына из окна

 

В Татарстане женщину заподозрили в покушении на убийство собственного ребенка — трехлетнего мальчика. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета, пишет Lenta.

Его 27-летняя мать, жительница Лениногорска, приехала с сыном в гости к знакомому в город Бугульма (они родом из одной деревни).

Помимо них в квартире находились еще двое мужчин, с которыми девушка распивала спиртные напитки. Через какое-то время она ушла с ребенком спать в соседнюю комнату.

«Хозяин проследовал за ней и стал требовать вступить в интимную близость. Получив отказ, он предложил женщине убить либо ее, либо мальчика. Тогда подозреваемая выбросила ребенка из окна четвертого этажа», — отмечают следователи.

Внизу был большой сугроб, в результате мальчик получил незначительные травмы. Соседи, ставшие очевидцами, забрали его и вызвали медиков. Это произошло утром 2 апреля. В настоящее время ребенок госпитализирован. Его мать задержана.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Мотивы действий подозреваемой выясняются, также решается вопрос о привлечении владельца жилья к уголовной ответственности по статье о покушении на изнасилование.

По информации Kznlive, девушка является младшей воспитательницей детского сада. Как пишет «Комсомольская правда», женщина замужем, помимо сына у нее еще есть восьмилетняя дочь.

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