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Израильтяне спасли Абида Шарифова

Автор: Отдел информации 

В медицинский центр «Рамбам» в Хайфе был госпитализирован заместитель премьер-министра Азербайджана Абид Шарифов. Израильские кардиологи занялись лечением его проблем с сердцем, сообщает minval.az со ссылкой на израильский портал IzRus.co.il.

Как отмечает издание, 77-летнему азербайджанскому политическому деятелю стало плохо в середине прошлой недели, и он был госпитализирован в одну из больниц в Баку. Однако местные специалисты, проведя проверку, посчитали, что его жизнь в опасности, и порекомендовали показать его израильским кардиологам.

Перевозку азербайджанского политика в Хайфу координировал доктор Роман Барак, глава медицинского центра «Хорев». Шарифова привезли спецрейсом, и по прибытии в «Рамбам» его уже ждала группа специалистов.

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