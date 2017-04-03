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Украина попросила США о поставках угля

 

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик отправил в Госдепартамент США письмо с просьбой о поставках угля. Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщает Укринформ.

«Большинство генераций начали контрактовать уголь, в том числе из Южной Африки, из других стран. Мы узнали, что можем поставить из Америки 2,5 миллиона тонн», — рассказал Насалик.

23 марта глава украинского Минэнерго объявил о готовящемся запрете на импорт антрацитового угля из России. 10 марта стало известно, что Киев закупил в РФ каменный уголь и антрацит на 247 миллионов долларов.

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