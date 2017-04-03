На западе Ирака подорвался смертник

Близ города Эль-Фаллуджа в Ираке произошла атака, совершенная террористом-смертником. Данные о жертвах и пострадавших уточняются.
Как передает Al Jazeera, мощный взрыв прогремел на одном из КПП на въезде в город.
Эль-Фаллуджа расположена в 57 км от Багдада.
Днем ранее силы безопасности страны предотвратили готовившийся группировкой «Исламское государство» теракт в священном городе шиитов Самарре. Боевики планировали нападения «шахидов» и взрывы заминированных автомобилей в местах скопления паломников. Военные выяснили расположение лагеря террористов и нанесли по нему удары, уничтожив 25 террористов, включая полевых командиров.