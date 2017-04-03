В Тбилиси жестоко избили бывшего замглавы МВД

Сегодня в Тбилиси двое неизвестных в масках напали на бывшего заместителя министра внутренних дел Грузии Гелу Хведелидзе, сообщает Интерфакс.

По данным грузинского еженедельника «Хроника+», инцидент произошел около его дома.

«Во время нападения я говорила с Гелой по телефону», — рассказала редактор этого издания Элисо Киладзе. Она связывает нападение с деятельностью Хведелидзе в МВД.

По словам Киладзе, бывший замминистра доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Хведелидзе был отстранен от должности замглавы МВД несколько лет назад в связи со скандалом со скрытой видеосъемкой. Тогда его обвинили в размещении в интернете кадров, компрометирующих журналиста Георгия Паресашвили. Обвинение было предъявлено по ч. 3 ст. 157 УК Грузии («Разглашение тайны частной жизни»).

Хведелидзе был осужден на год условно.

В МВД Грузии по факту нападения на экс-замминистра начато расследование и возбуждено уголовное дело.