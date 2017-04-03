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Генерал МНБ рассказал, как спецслужбы прослушивали телефоны haqqin.az из зала суда

Автор: Отдел криминальных расследований 

В здании Сабунчинского районного суда 30 марта состоялось заседание по делу второй группы начальников управлений МНБ: генералов Субахира Гурбанова, Теймура Гулиева, Натаван Мурватовой, а также бывших ответственных сотрудников ведомства Физули Алиева, Заура Мамедова, Натика Алиева, Фархада Атаева, Анара Ширалиева, Эшгина Алиева и Эльшада Азизова.

Репортаж об этом заседании был опубликован на haqqin.az, однако хотелось бы обратить внимание читателей на еще один эпизод.

В ходе заседания гособвинитель заявил, что проверка фактов прослушивания телефонов и рассмотрение механизма этого противоправного действия, осуществлявшегося сотрудниками МНБ, требуют судебного заседания в закрытом режиме. По мнению прокурора, в таком заседании должны принять участие лишь судьи, гособвинители, адвокаты и подсудимые.

Пока не известно, какое решение примет суд по этому заявлению гособвинителя. Однако отметим, что еще на предварительном заседании по данному процессу предполагалась возможность суда в закрытом режиме.

Тем не менее предложение прокурора встретило жесткую реакцию обвиняемого генерала Теймура Гулиева.

Обвиняемый отметил, что в уголовном деле очень много документов с грифом «совершенно секретно», однако до сего дня каждый желающий мог с ними ознакомиться.

«Только дети с улицы не читали этих документов. Что еще осталось тайным, зачем вам закрытое заседание суда?» — сказал генерал.

Заодно Теймур Гулиев заявил, что так и не понял, за что судят его и его подчиненных.

«Нам инкриминируют нарушение должностных инструкций, мол, мы прослушивали телефоны без санкции суда. Так вот, довожу до вашего сведения, что все распоряжения на прослушивание телефонов поступали в письменном виде с резолюцией министра. Я не обладал такими полномочиями, чтобы выяснять у министра, есть или нет санкции суда на прослушку. Об этом, между прочим, и в инструкциях ничего нет.

От меня распоряжения министра поступали моему заместителю, от него  начальникам отделов, от них  начальникам отделений, а затем сотрудникам, которые непосредственно прослушивали телефоны»,  заявил генерал.

«Сейчас здесь, на скамье подсудимых, находится и Фархад Атаев. О его существовании и о том, что он работает у нас, мало кто знал. Его вина-то в чем?..»  возмущался Т.Гулиев.

Отметим, что пока ни один из потерпевших не предъявил никаких претензий Фархаду Атаеву, и сам он не давал показаний ни на одном заседании. Тем не менее его родственники присутствуют на всех заседаниях.

Очередное заседание суда состоится 4 апреля.

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