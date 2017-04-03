На месте взрывов в петербургском метро обнаружили 12 тел: восемь — в вагоне, 2 — на станции, 2 — в туннеле. Кроме того, сотрудники экстренных служб нашли фрагменты тел, передает Life.
Как сообщалось ранее, около 14:30 на станциях "Сенная площадь" и "Технологический институт-1" в вагонах метро прогремели взрывы. По информации Смольного, на данный момент известно о 50 пострадавших.
Сейчас все станции петербургской подземки закрыты на вход и выход.
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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших при взрывах в метро Санкт-Петербурга и заявил, что рассматриваются все версии произошедшего. Он уточнил, что речь идет не только о терроризме, но и бытовой и криминальной версиях, сообщает РИА Новости.
«Правоохранительные органы и специальные службы работают, сделают все для того, чтобы выявить причины случившегося, дать полную оценку тому, что произошло», — сказал глава государства.
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Число погибших при двух взрывах в метрополитене Санкт-Петербурга возросло до 10. Об этом со ссылкой на источник сообщает ТАСС.
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По меньшей мере пять человек погибли и более 50 пострадали при взрыве в вагоне метро на станции «Технологический институт» в Санкт-Петербурге. Об этом Ленте.ру сообщил источник в правоохранительных органах.
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В метро Санкт-Петербурга прогремело два взрыва. Первый взрыв прогремел на станции "Технологический институт". Второй - на станции "Сенная площадь".
В результате взрывов есть раненые.
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Взрыв прогремел на одной из станций метро в Санкт-Петербурге, есть пострадавшие. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"На станции метро "Сенная площадь" в Санкт-Петербурге прогремел взрыв, есть пострадавшие", - сказал собеседник агентства, отметив, что станция сильно задымлена.