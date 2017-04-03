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Левон Тер-Петросян: «Зато мы превратили Карабах в приоритет» экс-президент о своем новом поражении

Автор: Отдел Армении 

«В стране, где львиная доля национального богатства сосредоточена в руках узкого круга людей, а народ пребывает в нищете, ожидать иного исхода выборов было бы политической безграмотностью. Нам остается только ждать, как попавшие в парламент силы будут обеспечивать экономический рывок Армении с помощью обещанных инвестиций, усиливать армию, останавливать стремительный отток населения и решать проблему Карабаха», — заявил первый президент Армении, лидер оппозиционной партии «Армянский национальный конгресс» Левон Тер-Петросян, комментируя итоги состоявшихся накануне парламентских выборов.

Однако, по словам Тер-Петросяна, конгрессу удалось решить ряд задач: «Мы смогли превратить решение карабахской проблемы в приоритетный вопрос политической повестки Армении, что не опровергают и наши оппоненты. За очень короткий период времени создано небольшое, но общественное движение «Мир, добрососедство, дружба», в дальнейшей эффективности которого я ничуть не сомневаюсь», — заявил Тер-Петросян.

Идея установления мира путем территориальных уступок Азербайджану в обмен на промежуточный статус Карабаха была основным лейтмотивом избирательной кампании Тер-Петросяна и его сторонников. Вчерашние выборы, однако, показали, что данная идея крайне непопулярна в армянском обществе, отмечает армянское издание eadaily.com.

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