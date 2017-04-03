ОБСЕ раскритиковала выборы в Армении

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) подвергла критике прошедшие 2 апреля парламентские выборы в Армении, заявив, что голосование было «омрачено достоверной информацией о покупке голосов» и давлением на избирателей, передает «Радио Свобода».

ОБСЕ в заявлении от 3 апреля заявила, что вмешательство в голосование способствовало абсолютному недоверию общества к выборам. В заявлении также отмечается давление на государственных служащих и сотрудников частных компаний.

«К сожалению, этот процесс был омрачен достоверными неоднократными сообщениями о покупке голосов, запугивании избирателей, особенно государственных служащих в школах и больницах, а также сотрудников частных компаний, злоупотреблениями служебным положением», - цитируется в информации ОБСЕ глава делегации Европарламента Хейди Хаутала.

Проведенные на выходе из избирательных участков опросы (экзит-поллы) показывают, что правящая Республиканская партия Армении президента Сержа Саргсяна выиграла выборы, набрав примерно 50 процентов голосов.