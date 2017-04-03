Боевые корабли Турции зашли в Одессу

Два корабля Военно-морских сил Турции прибыли в порт Одессы. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины, передает ТАСС.

Речь идет о фрегате Gaziantep и корвете Heybeliada, уточнили в ведомстве.

"Корабли пришвартованы возле одного из причалов морского вокзала Одесского филиала ГП "Администрация морских портов Украины", - отмечается в сообщении.

В понедельник командование отряда и командиры кораблей осуществили протокольные визиты к командованию ВМС ВС Украины и в Одесскую облгосадминистрацию. Программа пребывания кораблей в Одессе также предусматривает культурную программу для членов экипажей турецких кораблей.

На прошлой неделе в Одессу также зашел ракетный фрегат Франции La Fayette. А ранее, 17 марта, в порт Одессы зашли четыре корабля соединения постоянной военно-морской противоминной группы НАТО, которые пробудут там до 20 апреля.