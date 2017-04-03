Россия и Азербайджан хотят увеличить товарооборот

"Азербайджан всегда рассматривался нами как надежный и дружественный партнер в этом регионе". Об этом, как передает haqqin.az, заявил советник Посольства РФ в Баку Артем Барков.

По его словам, развитие отношений стало возможным благодаря дружественным отношениям лидеров двух стран.

Вместе с тем Барков выразил сожаление в связи с тем, что сократился товарооборот между Россией и Азербайджаном.

"Ранее товарооборот достигал четырех миллиардов долларов в год. Однако из-за мирового экономического кризиса он несколько сократился, но мы нацелены на его увеличение", - отметил он.