Парламентские выборы, которые прошли в Армении 2 апреля, являются историческими. Эта страна перешла на новую форму государственного управления – с полупрезидентской на парламентскую. На выборах победила правящая Республиканская партия, состоящая из представителей так называемого карабахского клана во главе с действующим президентом Сержем Саргсяном, срок полномочий которого завершается в 2018 году. Об этом haqqin.az заявил грузинский политолог, бывший советник президента Грузии Вахтанг Маисая.

По его словам, сейчас все будет зависеть от того, кто станет премьер-министром страны, так как именно в его руках концентрируется вся власть. Речь идет, в том числе, и о контроле над силовыми структурами.

«Президент будет избираться парламентом. Этот пост станет чисто символическим», - отмечает Маисая.

«Скорее всего, Республиканская партия объединится с «Дашнакцутюн» и создаст коалицию. Именно эти силы будут формировать правительство, а кандидатом в премьер-министра могут стать премьер-министр и лоббист «Газпрома» Карен Карапетян или министр обороны Виген Саркисян», - говорит собеседник.

«В заключение можно констатировать, что, хотя партия мира - «Армянский национальный конгресс» с девизом «Мир, примирение, добрососедство» - проиграла выборы, но две партии (блок «Царукян» и блок «Выбор») будут продвигать миротворческие инициативы.

На данный момент я не жду серьезных политических потрясений в Армении. В этой стране уже выработан баланс между политическими силами, что и подтвердили выборы», - заявил Маисая.