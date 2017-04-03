Подписаться на уведомления
 

Серьезных потрясений в Армении не будет Комментарий Вахтанга Маисая

Автор: Грузинское бюро haqqin.az 

Парламентские выборы, которые прошли в Армении 2 апреля, являются историческими. Эта страна перешла на новую форму государственного управления – с полупрезидентской на парламентскую. На выборах победила правящая Республиканская партия, состоящая из представителей так называемого карабахского клана во главе с действующим президентом Сержем Саргсяном, срок полномочий которого завершается в 2018 году. Об этом haqqin.az заявил грузинский политолог, бывший советник президента Грузии Вахтанг Маисая.

По его словам, сейчас все будет зависеть от того, кто станет премьер-министром страны, так как именно в его руках концентрируется вся власть. Речь идет, в том числе, и о контроле над силовыми структурами.

«Президент будет избираться парламентом. Этот пост станет чисто символическим», - отмечает Маисая. 

«Скорее всего, Республиканская партия объединится с «Дашнакцутюн» и создаст коалицию. Именно эти силы будут формировать правительство, а кандидатом в премьер-министра могут стать премьер-министр и лоббист «Газпрома» Карен Карапетян или министр обороны Виген Саркисян», - говорит собеседник.

«В заключение можно констатировать, что, хотя партия мира - «Армянский национальный конгресс» с девизом «Мир, примирение, добрососедство» - проиграла выборы, но две партии (блок «Царукян» и блок «Выбор») будут продвигать миротворческие инициативы.

На данный момент я не жду серьезных политических потрясений в Армении. В этой стране уже выработан баланс между политическими силами, что и подтвердили выборы», - заявил Маисая.

127 просмотров


Старости
Збигнев Бжезинский: «Евразийский союз просуществует 10 лет»
Збигнев Бжезинский: «Евразийский союз просуществует 10 лет»
Наша погода
Сегодня 11° / 4°
4 Апр 12° / 6°
5 Апр 16° / 7°
6 Апр 16° / 9°

Наши деньги
1 USD   =   1.7244 AZN
1 EUR   =   1.8417 AZN
1 RUB   =   0.0307 AZN

Новостная лента

Эльхан Шахиноглу: На США рассчитывать не стоит эксклюзив
Азербайджан заверяет Россию в дружбе
Серьезных потрясений в Армении не будет Комментарий Вахтанга Маисая
Генконсульство: «Азербайджанцев среди пострадавших нет»
Россия и Азербайджан хотят увеличить товарооборот
Центробанк сохранил курс маната
В Петербурге найдено еще одно взрывное устройство
Боевые корабли Турции зашли в Одессу
ОБСЕ раскритиковала выборы в Армении
Левон Тер-Петросян: «Зато мы превратили Карабах в приоритет» экс-президент о своем новом поражении
На месте взрывов в петербургском метро обнаружили 12 тел десятки жертв; обновляется 17:13; фото; видео
Назарбаев уехал из Баку
Генерал МНБ рассказал, как спецслужбы прослушивали телефоны haqqin.az из зала суда
В Тбилиси жестоко избили бывшего замглавы МВД
Путин хотел бы встретиться с Петром I и Екатериной Великой
На западе Ирака подорвался смертник
Украина попросила США о поставках угля
Ильхам Алиев наградил Нурсултана Назарбаева
Израильтяне спасли Абида Шарифова
Жительница Татарстана выбросила сына из окна
Песков: «Президента Сербии выбрал не Путин»
Франция настаивает на уходе Асада
Азербайджанцы строят роскошный отель в Сибири
Портрет Мао Цзэдуна продали за 12,6 миллиона долларов
В гибели президента Польши нашли вину российских диспетчеров
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться