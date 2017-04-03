Азербайджан заверяет Россию в дружбе

Россия является одним из самых важных торговых партнеров Азербайджана. Об этом заявила представитель Администрации президента Азербайджана Матанат Багиева на конференции, посвященной 25-летию отношений между Россией и Азербайджаном, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.

"Мы воспринимаем Россию как дружественную и добрососедскую страну. В Азербайджане самая большая русская диаспора в регионе, с каждым годом увеличивается количество русских школ. Мы уверены, что развитие наших отношений будет поступательным и в будущем", - сказала М.Багиева.