«Не думаю, что для администрации президента США Дональда Трампа карабахский вопрос является одним из приоритетных. Поэтому не следует ожидать многого от нынешнего руководства США в плане урегулирования конфликта». Об этом, как передает haqqin.az заявил политолог Эльхан Шахиноглу на презентации книги, посвященной апрельским событиям прошлого года.

Политолог также отметил, что и за время президентства Барака Обамы не было предпринято существенных шагов по карабахскому вопросу.

Говоря об апрельских событиях 2016 года Шахиноглу отметил, что ситуация была достаточно накаленная и в итоге все это вылилось в четырехдневную войну.

«Азербайджан показал спустя 22 года на что он способен. Страна вернула некоторую часть своих территорий. Помимо этого, апрельские бои привели к расколу в армянском обществе», - отмечает политолог.

Эксперт также отметил, что ведущие государства мира не верили в то, что Азербайджан сможет пойти на такой шаг, учитывая крупные проекты, реализуемые в стране.