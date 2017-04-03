Подписаться на уведомления
 

В московских аэропортах усилены меры безопасности

 

Московские аэропорты усиливают меры безопасности после взрыва в метро Санкт-Петербурга, сообщили Интерфаксу в авиадиспетчерских службах московского авиаузла.

"Антитеррористическая защищенность московских аэропортов находится на высоком уровне. Производится полный досмотр всего пассажиропотока на входных группах, как на территории аэровокзалов, так и при входе в стерильную зону", - сказал собеседник агентства.

Однако, по его словам, "в связи со взрывом в метро Санкт-Петербурга меры безопасности усилены".

"Предпринимаются исчерпывающие, максимально возможные меры на контрольных группах, а также в помещениях аэровокзалов "Шереметьево", "Внуково", "Домодедово" и в Жуковском. Дополнительные наряды служб авиационной безопасности заступили на дежурство, проверяются как территории аэровокзалов, так и прилегающие зоны, включая терминалы и станции железной дороги", - сказал собеседник агентства.

496 просмотров


Старости
Збигнев Бжезинский: «Евразийский союз просуществует 10 лет»
Збигнев Бжезинский: «Евразийский союз просуществует 10 лет»
Наша погода
Сегодня 11° / 4°
4 Апр 12° / 6°
5 Апр 16° / 7°
6 Апр 16° / 9°

Наши деньги
1 USD   =   1.7244 AZN
1 EUR   =   1.8417 AZN
1 RUB   =   0.0307 AZN

Новостная лента

Молдавская группа спела на своем концерте гимн Азербайджана ВИДЕО
Эрдоган: «Турецкая армия готовит новые операции в Сирии»
В Армении заявили о погибших гражданах в петербургском метро
Британия снимает обвинения против России… наша аналитика
Умерли двое пострадавших при взрыве в метро Петербурга
Ильхам Алиев соболезнует Владимиру Путину
Петербургский террорист попал на запись камеры наблюдения фото
Ле Пен вновь вырвалась в лидеры рейтинга кандидатов в президенты
МИД Израиля о территориальной целостности Азербайджана
Азербайджан еще больше сократил нефтедобычу в рамках соглашения с ОПЕК
В Анкаре приняли дополнительные меры безопасности после взрыва в Петербурге
В московских аэропортах усилены меры безопасности
Бакметрополитен: «Причин для беспокойства нет»
Эльхан Шахиноглу: На США рассчитывать не стоит эксклюзив
Азербайджан заверяет Россию в дружбе
Серьезных потрясений в Армении не будет Комментарий Вахтанга Маисая
Генконсульство: «Азербайджанцев среди пострадавших нет»
Россия и Азербайджан хотят увеличить товарооборот
Центробанк сохранил курс маната
В Петербурге найдено еще одно взрывное устройство
Боевые корабли Турции зашли в Одессу
ОБСЕ раскритиковала выборы в Армении
Левон Тер-Петросян: «Зато мы превратили Карабах в приоритет» экс-президент о своем новом поражении
При взрывах в Петербурге погибли 9 человек и пострадали 20 десятки жертв; обновляется 18:12; фото; видео
Назарбаев уехал из Баку
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться