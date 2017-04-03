В московских аэропортах усилены меры безопасности

Московские аэропорты усиливают меры безопасности после взрыва в метро Санкт-Петербурга, сообщили Интерфаксу в авиадиспетчерских службах московского авиаузла.

"Антитеррористическая защищенность московских аэропортов находится на высоком уровне. Производится полный досмотр всего пассажиропотока на входных группах, как на территории аэровокзалов, так и при входе в стерильную зону", - сказал собеседник агентства.

Однако, по его словам, "в связи со взрывом в метро Санкт-Петербурга меры безопасности усилены".

"Предпринимаются исчерпывающие, максимально возможные меры на контрольных группах, а также в помещениях аэровокзалов "Шереметьево", "Внуково", "Домодедово" и в Жуковском. Дополнительные наряды служб авиационной безопасности заступили на дежурство, проверяются как территории аэровокзалов, так и прилегающие зоны, включая терминалы и станции железной дороги", - сказал собеседник агентства.