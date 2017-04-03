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Азербайджан еще больше сократил нефтедобычу в рамках соглашения с ОПЕК

 

Азербайджан представил совместной технической комиссии мониторингового комитета ОПЕК данные о ежесуточной добыче нефти в стране в марте в рамках выполнения Венского соглашения по сокращению производства, сообщили в понедельник в Министерстве энергетики, передает Trend.

Согласно данным ведомства, в марте ежесуточная добыча нефти в Азербайджане составила 733,3 тысячи баррелей, из которых 40 тысяч баррелей пришлись на конденсат. Ежесуточно экспортировалось 596 тысяч баррелей нефти, 40 тысяч баррелей конденсата и 23 тысячи баррелей нефтепродуктов.

В ведомстве подчеркнули, что Азербайджан полностью выполняет взятые на себя обязательства по сокращению добычи на 35 тысяч баррелей в сутки.

"Отметим, что в январе текущего года Азербайджан добывал 793,9 тысячи баррелей нефти в сутки, в феврале – 776,4 тысячи баррелей в сутки", - сказали в Минэнерго.

Совместная техническая комиссия создана 22 января при мониторинговом комитете, созданном с целью контроля выполнения странами взятых на себя обязательств по сокращению добычи нефти.

В декабре прошлого года не входящие в ОПЕК одиннадцать стран (включая Азербайджан) на встрече производителей нефти в Вене согласились сократить добычу суммарно на 558 тысяч баррелей в день. Соглашение было заключено на первую половину 2017 года с возможностью его продления.

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