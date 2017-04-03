МИД Израиля о территориальной целостности Азербайджана

Позиция Израиля по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту остается неизменной. Израиль поддерживает территориальную целостность Азербайджана, сказал директор МИД Израиля по политическим вопросам Алон Ушпиз на встрече с заместителем министра иностранных дел Азербайджана Халафом Халафовым, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

По его словам, отношения между двумя странами находятся выше стратегического уровня, и это стало возможным благодаря исторически дружественным отношениям двух народов, сотрудничеству в таких важных сферах, как энергетика и безопасность.

Представитель МИД Израиля выразил удовлетворение ростом объема товарооборота между Азербайджаном и Израилем. Израиль заинтересован в развитии сотрудничества с Азербайджаном во всех сферах, сказал Алон Ушпиз.

Халаф Халафов на встрече отметил высокий уровень сотрудничества в политической, экономической и военно-технической сферах.

Дипломат назвал приоритетными для сотрудничества такие сферы, как сельское хозяйство, туризм, возобновляемая энергия, отметил, что Азербайджану интересен опыт Израиля в этих сферах.