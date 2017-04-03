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Ле Пен вновь вырвалась в лидеры рейтинга кандидатов в президенты

 

Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен вновь заняла первую строчку рейтинга популярности среди кандидатов на пост президента Франции в первом туре. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической службой OpinionWay, передает ТАСС.

Согласно этим данным, разрыв между Ле Пен и ее главным соперником - экс-министром экономики и основателем надпартийного движения "На марше" Эмманюэлем Макроном - составляет в настоящий момент один процентный пункт.

В опросе, проведенном 31 марта, их позиции были равны - они получили бы по 24% голосов избирателей. За бывшего премьер-министра Франсуа Фийона в первом туре проголосовало бы столько же процентов избирателей, сколько и в конце марта - 19%.

Во втором туре, на что указывают все опросы, Ле Пен по-прежнему уступает Макрону - разрыв между ними в 26 процентных пунктов остается неизменным. Согласно текущим данным OpinionWay, Макрон во втором туре получит 63% голосов, Ле Пен - 37%.

В случае, если во второй тур выйдет Фийон, то за него будут готовы проголосовать 58% избирателей, а за Ле Пен - 42%.

Выборы президента Франции пройдут в два тура - 23 апреля и 7 мая.

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