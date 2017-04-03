Видеокамеры наблюдения в метро Санкт-Петербурга засняли предполагаемого организатора взрыва. Об этом сообщил источник Интерфакса, знакомый с ходом расследования.

По предварительным данным, взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, было оставлено в вагоне поезда в портфеле. Бомба сработала на перегоне между «Сенной площадью» и станцией «Технологический институт». По данным НАК, в результате взрыва погибли 9 человек, более 20 получили ранения.

Еще одно взрывное устройство, сообщили представители НАК, было обнаружено на станции «Площадь восстания». Бомба обезврежена.