Ильхам Алиев соболезнует Владимиру Путину

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнование президенту России Владимиру Путину, сообщает официальный сайт главы государства.

«Глубоко потрясен известием о человеческих жертвах в результате взрыва, произошедшего в метро Санкт-Петербурга.

Мы решительно осуждаем любые действия, направленные против ни в чем не повинных мирных граждан.

От имени народа Азербайджана и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим», - говорится в письме.