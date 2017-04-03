Россия одержала крупную юридическую победу над Украиной. Это можно расценить как сенсацию: высокий суд Лондона неожиданно принял решение в пользу России по долгу Украины.

Прорыв, победа или торжество справедливости?

Высокий суд Лондона вынес промежуточный, но очень важный вердикт по делу о долге Украины перед РФ на 3 млрд долларов по еврооблигациям. Дело, как и просила российская сторона, будут рассматривать в ускоренном режиме. В чем же тут победа? В том, что суд, по существу, отказался от желания украинской стороны устроить в рамках рассмотрения долговой проблемы политизированную дискуссию с включением широкого контекста тем: о присоединении Крыма к России, о военных действиях на востоке Украины, и прочее...Теперь суд даст ответ только на один вопрос: должен ли Киев погасить свой долг перед Москвой? Российская сторона не сомневается, что единственный возможный ответ на этот вопрос: «Да».

История российско-украинского противостояния, с одной стороны, весьма показательна, а с другой — крайне необычна по своей развязке. Ведь Россия давно уже не рассчитывает на какую-либо поддержку своей позиции в западном сообществе, а тем более в такой уважаемой инстанции, как Высокий суд Лондона. Тем не менее, она ее получила.

Решение Лондонского суда является несомненным прорывом России в юридическом противостоянии с Украиной. Британская инстанция отвергла все аргументы украинской стороны, в том числе сняла с Москвы обвинения в политическом давлении на Киев. Лондонский суд посчитал, что подобные претензии не входят в его компетенцию и должны рассматриваться с точки зрения международного права.

Что касается финансовых обстоятельств противостояния двух стран, то в этом случае британские судьи были категоричны. Они посчитали, что это рядовой спор между заемщиком и кредитором, поэтому нет причин проводить полномасштабное судебное разбирательство, предполагающее, в частности, прения сторон. Как заявил судья Уильям Блэр (к слову, старший брат экс-премьера Великобритании Тони Блэра), это спор о выплатах по долговым инструментам, и у адвокатов защиты нет никаких оснований считать как-либо иначе.

Кредит или взятка?

Напомним, что украинские еврооблигации на сумму $3 млрд Россия купила в декабре 2013 года. Это был первый транш в рамках кредитной линии, по которой Украина собиралась получить от РФ суммарно $15 млрд. Однако после Майдана и потери власти тогдашним президентом Украины Виктором Януковичем, Москва отказалась предоставлять Киеву новые транши.

Срок погашения уже выкупленных облигаций наступил в декабре 2015 года. Украина, столкнувшаяся к тому времени с жестким финансовым кризисом, не располагала средствами на их погашение. Денежным выплатам она предпочла политическую риторику о том, что Кремль покупал бумаги для поддержки режима Януковича. Как заявил тогда министр иностранных дел Украины Павел Климкин, покупка евробондов была на самом деле взяткой бывшему президенту Украины Виктору Януковичу по форме и по содержанию.

Оставив попытки урегулировать вопрос во внесудебном порядке, Россия констатировала дефолт по облигациям соседнего государства и 17 февраля 2016 года подала иск в Высокий суд Лондона. Москва потребовала погасить всю сумму долга и проценты на 75 млн долларов.

С самого начала Россия настаивала, что этот долг Незалежной является суверенным. Деньги на покупку облигаций Россия выделяла из Фонда национального благосостояния, поэтому Украина должна погашать эти обязательства в первую очередь. С этим согласился и Международный валютный фонд. Киев же утверждал, что долг за облигации — коммерческий, и его надо урегулировать на условиях, аналогичных тем, которые предъявляются частным кредиторам. Это давало шанс Киеву, по крайней мере, отодвинуть выплаты по нему на несколько лет. Более того, в мае 2016 года президент Украины Петр Порошенко ввел бессрочный мораторий на погашение долга перед Россией и внутри его страны факт невыплаты приобрел статус закона.

Сейчас некая промежуточная, но очень важная точка в юридическом споре поставлена: Высокий суд Лондона признал доводы Москвы убедительными. Причем это признают и международные информационные источники, которых никак не заподозришь в симпатиях к России.

В частности, британская Financial Times отметила, что судья Уильям Блэр не поддержал позицию украинской стороны. Глава Минфина Украины Александр Данилюк утверждал, что подача иска Россией является на самом деле «инструментом по оказанию давления на Киев» в ряде таких действий, как «военная оккупация, уничтожение имущества, незаконная экспроприация активов и ужасные гуманитарные последствия». Исходя из этого, Украина требовала полного и детального рассмотрения дела Высоким судом Лондона.

«Данный иск был подан о выплате долговых обязательств, перечисленные вопросы не входят в его юрисдикцию. Таким образом, будет неправильным постановить рассматривать это дело в рамках полноценного судебного процесса», — приводит цитату Блэра Financial Times.

А впереди дефолт

Украинская сторона, в свою очередь, заявила о намерении оспорить вынесенное решение в Апелляционном суде Лондона. «Английский суд не поддержал позицию Украины относительно так называемого российского долга, но позволил апелляцию. Украина с уважением относится к этому решению, которое было принято в сложном и неопределенном правовом поле», — говорится в сообщении Минфина Украины.

Стоит отметить, что финансовые последствия данного судебного решения для Украины не менее, а может и более болезненны, чем политические. Если Киев откажется признавать итоговый вердикт, активы Украины в Великобритании могут быть арестованы. Также Киев рискует потерять доступ к кредитным ресурсам не только британских, но и других европейских банков.

То есть, если Киев проиграет теперь и в апелляционной инстанции, то украинским властям надо будет срочно решать, где взять деньги для выплаты долга. Между тем, международные кредиторы в последнее время стали гораздо строже и критичнее относиться к Украине.

В частности, в марте Международный валютный фонд так и не выделил Незалежной очередной кредитный транш в $1 млрд. Вообще программа финансовой помощи МВФ предусматривает выделение Украине $17,5 млрд. Киев получил уже три транша на общую сумму $7,7 млрд, последний из которых был перечислен в сентябре 2016 года. В 2017 году Украина надеялась получить от МВФ еще около $5,4 млрд. Однако украинский вопрос был снят с повестки дня 20 марта, хотя ранее представители фонда утверждали, что все уже согласовано. Действия МВФ ранее объяснялись тем, что фонду нужно время для оценки последствий блокады неподконтрольных Киеву частей Донецкой и Луганской областей и перехода предприятий, расположенных на этой территории, под контроль самопровозглашенных республик.

Ранее также стало известно о решении Всемирного банка (ВБ) отложить утверждение нового проекта для Украины, который предполагал выделение Киеву займа в размере $150 млн. Речь идет о займе Всемирного банка Экспортно-импортному банку Украины под суверенные гарантии Киева. На Украине утверждения проекта в Киеве ждали «до конца первого квартала 2017 года».

Теперь МВФ и ВБ при принятии решений о выделении новых кредитов придется учитывать фактор проигранного Киевом суда.

Для Украины потеря возможности внешних заимствований грозит привести к самым неблагоприятным последствиям. Без европейских субсидий дыры в ее бюджете вырастут до катастрофического размера. Между тем, в ближайшее время Киеву придется отчитаться по внешним долгам, составляющим около $12,5 млрд. Представители Нацбанка Украины уже говорили, что без кредитов от МВФ или других международных кредитных организаций их страну ждет дефолт. Постановление Высокого суда Лондона можно считать очередным шагом в этом направлении.

Впрочем, подчеркнем еще раз: как бы сейчас не трубила о важной международной юридической победе российская сторона, точка в деле еще не поставлена. Впереди - рассмотрение украинского иска апелляционной инстанцией…