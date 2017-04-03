Эрдоган: «Турецкая армия готовит новые операции в Сирии»

Турция готовится к новым операциям в Сирии после того, как была завершена операция "Щит Евфрата", заявил президент Турции Тайип Эрдоган в понедельник.

Армия Турции 24 августа прошлого года начала операцию "Щит Евфрата" против боевиков террористической группировки ИГ, с участием сирийской оппозиции взяла пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также Эль-Баб. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил в минувшую среду о ее успешном окончании, добавив, что в случае угрозы безопасности страны возможна новая операция.

"Мы закончили первый этап операции "Щит Евфрата". Продолжение, конечно, последует. Мы проводим подготовку к новым операциям", — заявил Эрдоган, выступая на митинге в Трабзоне. Трансляцию ведет телеканал NTV.