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Эрдоган: «Турецкая армия готовит новые операции в Сирии»

 

Турция готовится к новым операциям в Сирии после того, как была завершена операция "Щит Евфрата", заявил президент Турции Тайип Эрдоган в понедельник.

Армия Турции 24 августа прошлого года начала операцию "Щит Евфрата" против боевиков террористической группировки ИГ, с участием сирийской оппозиции взяла пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также Эль-Баб. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил в минувшую среду о ее успешном окончании, добавив, что в случае угрозы безопасности страны возможна новая операция.

"Мы закончили первый этап операции "Щит Евфрата". Продолжение, конечно, последует. Мы проводим подготовку к новым операциям", — заявил Эрдоган, выступая на митинге в Трабзоне. Трансляцию ведет телеканал NTV.

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