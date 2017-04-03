Молдавская музыкальная группа Lume исполнила гимн Азербайджана на своем концерте в городе Бельцы. Солистка группы Ирина Тарасюк перед исполнением объяснила, что в первый раз спела гимн на концерте в Гяндже.

«После моего исполнения публика попросила меня спеть на бис, - рассказала певица. – И сегодня я посвящаю гимн Азербайджана нашим азербайджанским друзьям, которые присутствуют в зале».

Азербайджанская диаспора в Молдове была одним из партнеров мероприятия. После исполнения гимна на сцену вышел представитель диаспоры, который отметил, что Ирина Тарасюк покорила сердца своих поклонников не только в Молдове, но и в Азербайджане, а также пригласил группу вновь дать концерт в нашей стране.

Смотрите видео исполнения гимна Азербайджана с отметки 089:20.