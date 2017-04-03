Сотни турецких чиновников скрылись в Германии

Более 250 турецких чиновников, дипломатов и членов их семей запросили политического убежища в ФРГ. Об этом сообщает The Local со ссылкой на заявление министерства внутренних дел Германии.

«Прошения о предоставлении статуса беженцев будут рассматриваться отдельно, их судьба будет решаться в соответствии с законом», — рассказала пресс-секретарь ведомства. Как отмечает издание, резкий всплеск числа прошений о предоставлении убежища произошел после подавленной попытки государственного переворота в июле 2016 года.

Ранее власти ФРГ запретили два митинга местной турецкой общины после ареста в Стамбуле журналиста Дениза Юджеля, гражданина Германии турецкого происхождения. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал его немецким агентом.