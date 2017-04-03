Путин и Лукашенко договорились о цене на газ

Президент Владимир Путин заявил, что Россия и Белоруссия договорились о цене на газ, передает корреспондент «Газеты.Ru». Об этом он заявил по итогам встречи с белорусским президентом Александром Лукашенко.

«На сегодняшний день спорных вопросов не осталось», — сказал он.

Путин подтвердил готовность к 1 января 2017 года разработать совместные правила по единому рынку газа. По словам президента, они с Лукашенко обговорили, как будут работать по этим вопросам не только в 2017, но и в 2018 и 2019 годах. По его словам, были найдены возможности для «взаимных уступок».

Александр Лукашенко, в свою очередь, поблагодарил Путина за то, что он провел переговоры в «трудное время». Также Лукашенко заявил, что президенты обсуждали международные темы, в том числе обменялись мнениями о политике США.

Лукашенко заявил, что они также обсудили вопросы безопасности двух стран. Он подчеркнул, что этот вопрос планировалось обсудить задолго до переговоров.