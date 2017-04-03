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Боевики ИГИЛ казнили женщин и детей

 

Иракские силовики обнаружили к югу от Мосула тела 20 женщин и детей, казненных боевиками группировки "Исламское государство"*, сообщил в понедельник телеканал "Ас-Сумария" со ссылкой на медицинский источник.

По данным собеседника телеканала, тела были найдены рядом с населенным пунктом Аль-Кайяра, расположенным южнее Мосула. Как отмечает источник, обвинение, которое выдвинули террористы женщинам и детям, заключалось в их "намерении побега с территории халифата на землю неверных". Под термином "земля неверных" радикалы ИГ подразумевают освобожденные правительственными войсками районы Ирака.

Операция иракских военных и коалиции во главе с США по освобождению Мосула началась в октябре 2016 года; в ее ходе была освобождена восточная часть города. В середине февраля премьер Ирака Хайдер аль-Абади объявил о начале операции по освобождению западной части.

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