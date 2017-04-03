Трамп о теракте в Петербурге

Президент США Дональд Трамп назвал ужасным происшествием взрыв в метрополитене Санкт-Петербурга. Такую оценку он дал, отвечая на вопросы журналистов во время переговоров с египетским лидером Абделем Фаттахом ас-Сиси в Белом доме, передает ТАСС.

"Ужасная. Ужасная вещь... По всему миру такое творится. Абсолютно ужасная вещь", - отметил он.

В понедельник около 14.30 по московскому времени на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" петербургского метро произошел взрыв. По информации министра здравоохранения России Вероники Скворцовой, пострадали 47 человек, из них 10 скончались.