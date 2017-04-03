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Лифт с рабочими из Азербайджана рухнул с 12-метровой высоты видео

Автор: Отдел информации 

На территории промышленной базы в Индустриальном районе Череповца рухнул грузовой лифт. Трос оборвался на 12-метровой высоте. В кабине находились шестеро рабочих, часть из которых уроженцы Азербайджана. С тяжелыми травмами их доставили в больницу, сообщает «Вести».

Рабочие на подъемнике перевозили металлические листы. У 47-летнего Фамиля — перелом позвоночника. В трагедии он винит себя. Нарушил правила по технике безопасности. 

Рухнувший подъемник не был предназначен для перевозки людей — только грузов, потому и не состоял на учете в Ростехнадзоре — эту информацию нам подтвердили в пресс-службе ведомства. Согласно документам, механизм был установлен в начале 2015 года. Срок его службы — пять лет. Грузоподъемность — пять тонн. Следственный комитет проводит проверку по факту ЧП.

Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. Между тем, двое пострадавших по-прежнему остаются в реанимации. Их состояние — стабильно тяжелое. Однако угрозы жизни нет. Компетентным органам еще предстоит установить законность пребывания рабочих из Азербайджана на территории России.

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