Подписаться на уведомления
 

Президент Филиппин готов лично убивать наркоторговцев

 

Президент  Филиппин Родриго Дутерте вновь заявил, что готов лично убить наркодиллеров. Как сообщает Reuters, выступая перед школьниками, Дутерте отметил, что он не колебаясь будет убивать, чтобы защитить их (детей) от наркотиков.

Он также призвал школьников служить в армии, сообщив, что намерен  восстановить военную подготовку в университетах, чтобы привить дисциплину будущим поколениям.   «Мне нужны солдаты, мне нужны бойскауты. Кто хочет стать солдатом? - спросил он. «Я рассчитываю на вас, вы готовы? Любите свою страну».

44 просмотров


Старости
Збигнев Бжезинский: «Евразийский союз просуществует 10 лет»
Збигнев Бжезинский: «Евразийский союз просуществует 10 лет»
Наша погода
Сегодня 11° / 3°
4 Апр 13° / 6°
5 Апр 16° / 7°
6 Апр 16° / 9°

Наши деньги
1 USD   =   1.7244 AZN
1 EUR   =   1.8417 AZN
1 RUB   =   0.0307 AZN

Новостная лента

Путин поздравил Саргсяна с победой на выборах
Президент Филиппин готов лично убивать наркоторговцев
Лифт с рабочими из Азербайджана рухнул с 12-метровой высоты видео
Трамп о теракте в Петербурге
Боевики ИГИЛ казнили женщин и детей
Путин и Лукашенко договорились о цене на газ
ДТП в Барде: есть пострадавшие
Мехрибан Алиева обратилась к армянским матерям обновлено, фото, видео
Евросоюз подтвердил поддержку сирийской оппозиции
МВФ одобрил $1 млрд для Украины
Взрыв на заводе BMW в Германии
При теракте в Санкт-Петербурге ранен Заур Велиев
Сотни турецких чиновников скрылись в Германии
Сторонники Ленина подрались с полицией
Молдавская группа спела на своем концерте гимн Азербайджана ВИДЕО
Эрдоган: «Турецкая армия готовит новые операции в Сирии»
В Армении заявили о погибших гражданах в петербургском метро
Британия снимает обвинения против России… наша аналитика
Умерли двое пострадавших при взрыве в метро Петербурга
Ильхам Алиев соболезнует Владимиру Путину
Петербургский террорист попал на запись камеры наблюдения фото
Ле Пен вновь вырвалась в лидеры рейтинга кандидатов в президенты
МИД Израиля о территориальной целостности Азербайджана
Азербайджан еще больше сократил нефтедобычу в рамках соглашения с ОПЕК
В Анкаре приняли дополнительные меры безопасности после взрыва в Петербурге
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться