Президент Филиппин готов лично убивать наркоторговцев

Президент Филиппин Родриго Дутерте вновь заявил, что готов лично убить наркодиллеров. Как сообщает Reuters, выступая перед школьниками, Дутерте отметил, что он не колебаясь будет убивать, чтобы защитить их (детей) от наркотиков.

Он также призвал школьников служить в армии, сообщив, что намерен восстановить военную подготовку в университетах, чтобы привить дисциплину будущим поколениям. «Мне нужны солдаты, мне нужны бойскауты. Кто хочет стать солдатом? - спросил он. «Я рассчитываю на вас, вы готовы? Любите свою страну».