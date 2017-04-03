Путин поздравил Саргсяна с победой на выборах

Президент России Владимир Путин поздравил главу Армении, председателя Республиканской партии Сержа Саргсяна с ее победой на парламентских выборах, которые состоялись 2 апреля.
"Примите искренние поздравления по случаю победы Республиканской партии Армении на прошедших выборах в Национальное собрание", - говорится в послании российского лидера, которое распространила вечером пресс-служба президента Армении.
Президент России "уверен, что деятельность национального собрания в его новом составе будет способствовать дальнейшему укреплению дружественных, союзнических отношений", существующих между странами.
Путин пожелал Саргсяну и его соратникам "новых успехов, а братскому народу Армении - благополучия и процветания".