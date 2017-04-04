Путин устроил ночное совещание с главами спецслужб

Президент России Владимир Путин прибыл в управление ФСБ по Санкт-Петербургу, где проводит совещание по взрыву в городском метрополитене. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Путин прибыл в управление ФСБ по Петербургу, где проводит совещание с представителями ФСБ, МВД, МЧС и Росгвардии по сегодняшнему взрыву в метро. Президент заслушивает доклады спецслужб», — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербург отправится глава Минздрава Вероника Скворцова.