Теракт в Петербурге совершил выходец из Средней Азии

Террорист, совершивший взрыв в метро Санкт-Петербурга, был связан с радикальными исламскими группировками, сообщил «Интерфаксу» источник в правоохранительных органах.

Кроме того, по одной из версий, взрывное устройство активировал террорист-смертник, его личность уже установлена. «По предварительным данным, это 23-летний уроженец Средней Азии», — сказал собеседник агентства, добавив, что террорист пронес бомбу в рюкзаке.

«Обнаруженные на месте останки говорят в пользу версии о том, что взрыв произвел террорист-смертник, однако окончательные выводы можно будет сделать после экспертизы ДНК», — сказал источник.

Тем временем мужчина в темной одежде, который был запечатлен на видеокамерах, и ранее считался причастным к взрывам, явился в полицию и заявил о своей невиновности.