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В Тбилиси индийцев заставили заплатить $1500 за два бокала пива

 

Полиция Грузии арестовала сотрудника одного из стриптиз-клубов Тбилиси, расположенном на улице Коте Апхази, по обвинению в грабеже, сообщает ИА Новости-Грузия со ссылкой на пресс-службу МВД Грузии.

Трое туристов из Индии обратились в полицию и заявили, что они стали жертвами вымогательства, так как сотрудники клуба заставили их заплатить 3 тысячи 636 лари (порядка 1,5 тысячи долларов) за два бокала пива.

«Мы задержали его вчера. Он сотрудник клуба. Уголовное дело возбуждено по частям 2 и 3 статьи 178 (грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору, повлекший значительный ущерб)», — сказал сотрудница пресс-службы МВД.

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