«Конечно, хотелось бы видеть в парламенте Армении больше партий». Так в беседе с haqqin.az известный немецкий политолог Александр Рар прокомментировал прошедшие в Армении парламентские выборы. Напомним, что по итогам голосования в Национальное собрание прошли четыре политические силы. Это правящая Республиканская партия Армении, блок «Царукян», партия «Дашнакцутюн» и блок «Елк» («Выход»).

«Скажем честно, на постсоветском пространстве правящие партии побеждают во многом благодаря административному ресурсу. Но в случае с армянскими выборами, население еще и голосовало за сильную власть, «чтобы хуже не было», - заявил Александр Рар.

По его словам, поражение «партии мира» - блока АНК-НПА, возглавляемого первым президентом Армении Левоном Тер-Петросяном, было закономерным. «Тер-Петросян руководит проевропейской, левой партией. А позиции левых даже в Европе в последнее время достаточно шаткие, исключение составляет разве что Германия. Кроме того, Тер-Петросян уже был у власти и сейчас гражданами Армении он не рассматривается как человек будущего».

«В этой стране все сложно, страна в изоляции. И на этом фоне логично, что люди выбрали нынешнюю власть, - отмечает собеседник. – Состояние общества таково, что «партия мира» не имела шансов на попадание в парламент. Нарастает опасность военного конфликта и на этом фоне победа Республиканской партии Армении выглядит логичной».

Что касается угрозы разгорания карабахского конфликта после выборов, то, по словам Александра Рара, он надеется, что этого не произойдет. «За ситуацией вокруг Нагорного Карабаха сейчас следят европейские лидеры. Европа постарается не допустить эскалации конфликта», - подчеркнул немецкий эксперт.