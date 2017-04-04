«В Армении завершились парламентские выборы. Ожидаемая убедительная «победа» правящей Республиканской партии обеспечивает будущую конституционную передачу власти от президента страны Сержа Саргсяна к премьер-министру Сержу Саргсяну в рамках парламентской республики, в которую переходит Армения», - иронизирует директор Института актуальной экономики, лидер движения «Новая Россия» Никита Исаев, делая акцент на кавычках слова «победа».
Политолог считает, «на оставшихся дружеских по отношению к России республиках Армении и Беларуси отрабатываются различные варианты развития политической ситуации в России».
«С учётом предыдущих тестов со старыми друзьями - Грузией, Молдовой, Украиной, можно утверждать, что эти стресс-тесты по удержанию власти без учёта мнения общества всегда проваливаются на радость США, ввергая наших друзей в хаос переворотов, революций и гражданских войн. К сожалению, Армения и Беларусь сейчас идут именно по этому пути», - констатирует Н.Исаев.