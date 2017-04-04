Недавняя неожиданная активизация политической жизни России всколыхнула интерес не только в самой стране, но и по соседству.

Ничего удивительного в этом нет. Когда речь идет о стране с населением в 145 млн. человек, да еще и с ядерным оружием, невозможно остаться безучастными ко всему что там происходит. Но вот что интересно: все бредят революционными событими в Москве, а Путин с экрана делится с народом своими впечатлениями о пребывании на Земле Франца-Иосифа…

Заговор против России

Оценки произошедших событий – самые разные, также как и прогнозы на будущее. Алармисты и слишком уж рьяные сторонники нынешней власти видят в митингах 26 марта всемирный заговор с целью поставить Россию на колени, лишить ее суверенитета, и отобрать природные богатства.

Второй полюс – ярые противники нынешней власти – видят в протестной активности несомненный признак скорой революции и смены караула на кремлевском Олимпе.

Скорее всего, на самом деле, как в большинстве случаев в мировой истории, реальность - где-то посередине.

Разумеется, в сегодняшнем мире очень сильна конкуренция между крупными державами, и Россия среди них не исключение, однако при этом привычка во всем видеть заговоры и интриги – явление специфическое. Его не избежали люди с типично советской психологией, но ею поражены в неменьшей степени и типичные американцы, не говоря уже о традиционном европейском мышлении. И во всех этих земных точках превыше всего ставится любовь к ближнему... Скажем, с экс-советскими людьми все понятно. Они давно и хорошо усвоили: если кто-то выходит на улицу – значит «это кому-то нужно».

В какой-то мере это даже оскорбительно для самого народа – получается, что люди, народы, общества, настолько забиты и лишены самостоятельного мышления, что не могут даже выйти на улицу, если за них это не решат какие-то умники в темных, прохладных кабинетах.

Куда смотрит ЦРУ!

При этом любители мыслить таким образом, преувеличивают интеллектуальные возможности различных спецслужб и политических элит, приписывая им несуществующую способность мыслить и планировать на 10 шагов вперед..

Увы, это бесконечно далеко от действительности, и ЦРУ, узнавшее о терактах 11 сентября по СNN – лишнее тому доказательство. В спецслужбах, в органах причастных к принятию решений и определению политики, никаких гениев и умников нет – там сидят обыкновенные чиновники, которые протирают штаны на стульях, дрожат над своими зарплатами и кредитами...

Мнение о том, что они могут одним движением руки заставить целые народы менять свое мнение и выходить на уличные протесты там, где для этого нет никаких оснований – это слишком уж преувеличенно высокая оценка их мозговой активности.

С другой стороны, вторая крайность – из искры возгорится пламя – тоже не слишком близка к реальности, довольно распространенная, в том числе и за океаном. Она исходит от той категории граждан, настолько не любящих нынешнюю, российскую власть, что потеряла способность адекватной оценки ситуации. Выдавать желаемое за действительное, увы, не только постсоветская потребность, но и часто проявляющаяся на Западе. Хоть в ЕС, хоть в США. И в том нет ничего нового или удивительного. С людьми именно это и происходит, когда они чего-то очень хотят.

Эмоции затмевают людям зрение, поэтому иногда они видят не то, что есть, а то что им хочется видеть.

Не хочется видеть то, что ни один, даже самый больший митинг, а уж тем более если он довольно средний, не является сам по себе признаком грядущей революции. Никакое пробуждение молодежи ничего само по себе не гарантирует – молодежь просыпается, потом засыпает, потом у нее появляются более важные дела, и в конце концов, она неизбежно взрослеет.

Тот факт, что на акциях протеста 26 марта было много молодых людей – это скорее хорошо свидетельствует об их личных качествах, чем о потенциале будущей гипотетической революции.

Многие из тех, кто предрекает России серьезные катаклизмы не учитывают ее ментальные особенности, и в качестве аргументов приводят вполне на первый взгляд разумные доводы, вроде труднопреодолимых межнациональных противоречий, общей слабости административной системы, коррупции, и падения цен на энергоносители.

Даже по прогнозам правительства, через 3-4 года в России начнется спад производства нефти и газа, после чего доходы резко упадут.

Нетрудно себе представить, что это обстоятельство вызовет недовольство у региональных элит, привыкших к большим и преимущественно дармовым деньгами.

В целом аргументация вполне понятная и в каком-то смысле вполне логичная.

Умом Россию не понять…

Противоречия нынешней РФ – действительно – губительные. Вернее могли бы быть губительными, если б они были у Германии, Англии, Франции, или какой-либо другой европейской страны.

Но – не для России. Достаточно прочитать несколько произведений из классики русской литературы, как станет ясно – нынешняя ситуация не является аномальной для России, и даже наоборот – это практически норма жизни. В этой стране всегда все было более или менее как сейчас.

Великие писатели Салтыков-Щедрин, Чехов, Гоголь, описывали нравы российской бюрократии, и если не принимать во внимание сугубо технологическую разницу вроде смартфонов и интернета – все выглядит почти также как сегодня.

В сегодняшней России мы не видим ничего нового и необычного. Все происходит также, как и было. Чиновники все также вороваты, дороги все также плохие, самодуров-феодалов заменили местные бюрократы и бизнесмены, народ всегда был недоволен, но пассивен, интеллигенция всегда бредила революцией, но сталкиваясь с общенациональным безразличием, уходила в себя, впадала в депрессию, и проклинала все на свете.

И точно также сотни лет тогдашние эксперты из Европы, да и во значительной степени из России тоже, предрекали ей развал, дезинтеграцию, страшные катаклизмы. И всякий раз все происходило иначе, подтверждая то, что на первый взгляд кажется далеко неочевидным - нынешняя российская системы управления со всем ее плюсами и минусами – это естественное состояние страны.

Нынешняя Россия – она и есть настоящая, вне зависимости от того, хорошо это или плохо.

Конечно, это не исключает возможность отдельных взрывов, мятежей и бунтов, в полном соответствии с классикой - беспощадных. Но вся проблема русской революции, как и революции вообще состоит в том, что ее невозможно спрогнозировать и вычислить.

Революция не поддается никакому логическому объяснению – почему народ вчера вечером спокойно и безропотно переносил все тяготы жизни и самоуправство бюрократии, а сегодня утром – взялся за вилы и топоры. Вроде бы за прошлую ночь ничего такого ужасного и из ряда вон выходящего не случилось.

Революцию невозможно предсказать, так как она нелогична – это не математика, это скорее философия или психология. В этом даже признался в приступе откровения сам Владимир Ильич, признавшийся как-то, мол если б не война, пришлось бы ждать русскую революцию еще лет 200! Ее можно лишь ощутить – какими-то совершенно непонятными и необъяснимыми флюидами. Вроде бы все как всегда, ничего особенного не происходит, но в воздухе разлито какое-то напряжение, которое невозможно объяснить словами.

Как известно, за две недели до восстания в Египте американские эксперты и спецслужбисты докладывали президенту, что Мубарак полностью контролирует ситуацию в стране, и никаких причин для волнений по этому поводу нет. Чем все закончилось – мы уже знаем – буквально на днях Мубарак вышел на свободу после почти 6 лет заключения.

Кстати, этот эпизод более чем красноречиво показывает, что никакие специалисты из спецслужб не видят ситуацию на 10 шагов вперед, как нам по сию пору не устают внушать разные прочие умники.

Успокойтесь, революция откладывается!

Можно сказать совершенно определенно – ни одна страна в мире не может быть застрахована от революции, особенно если это – постсоветская страна с богатой бюрократией и бедным народом.

Но предсказатели могут расслабиться. Революция никогда не происходит согласно прогнозу. Вы можете предсказать революцию 10 раз, у вас в руках будут все аргументы в пользу этого, а она - не случится.

Или случится на 11-й раз, когда вы уже опустите руки, откажетесь от любых возможных прогнозов, и пустите все на самотек.

Революция никого не предупреждает – она приходит по своей инициативе, ни с кем не согласовывая дату.

Если вернуться к нынешним дебатам об активизации российской оппозиции, то очевидно, что ничего революционного 26 марта не случилось. Люди высказали свое мнение и разошлись по домам, на этом - все.

Сегодня Россия совершенно не готова к революции. Пассионарность на нуле, народ не то чтобы сильно доволен, но ему особо сравнивать не с чем, так как он никогда не жил лучше чем сейчас.

В нынешней России сложилась ситуация почти по буквам описанная почти всеми русскими классиками. Ее отличительной чертой является повышенный бунтарский дух оппозиционно настроенной интеллигенции, и полнейшая, абсолютная апатия народонаселения.

Ни о какой революции или даже массовых выступлениях в этой ситуации говорить не приходится.