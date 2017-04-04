В Баку, на территории рынка «Тезе Базар» начался пожар. Как передает АПА, на место происшествия привлечены пожарные бригады.
В настоящее время продолжаются меры по тушению пламени.
Сообщений о пострадавших нет.
В Баку, на территории рынка «Тезе Базар» начался пожар. Как передает АПА, на место происшествия привлечены пожарные бригады.
В настоящее время продолжаются меры по тушению пламени.
Сообщений о пострадавших нет.
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