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В Баку горит рынок "Тезе базар" фото

 

В Баку, на территории рынка «Тезе Базар» начался пожар. Как передает АПА, на место происшествия привлечены пожарные бригады.

В настоящее время продолжаются меры по тушению пламени.

Сообщений о пострадавших нет.

 

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