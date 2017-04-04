Появление в титрах его фамилии в современном кино - большая редкость. Но замечательный советский и российский актер и режиссер Алексей Ясулович вовсе не отошел от кинематографии. Наоборот, он активно участвует в возрождении детского кино, миссии ответственной и благородной, сегодня он - гость haqqin.az.

- Спасибо, что согласились на интервью. Есть такая точка зрения, что интервью для актера – такая же часть профессии, как и сцена, съемочная площадка. Согласны ли Вы с этим? И что бы Вы могли сказать своим коллегам по актерскому цеху, которые всячески избегают журналистов, считая, что зрителям вполне хватит выступления актера на сцене или экране.

- Есть прекрасный фильм, который в нашем прокате почему-то стыдливо окрестили «Плутовством». Хотя его настоящее название очень метко ухватывает суть проблемы, из которой, как я полагаю, и возник Ваш вопрос. С английского оно переводится как «Хвост, виляющий собакой» (Wag The Dog). Так уж устроено, что востребованность и, соответственно, благополучие представителей публичных профессий зависит от степени заинтересованности в них аудитории. И весь вопрос в том, чем вызван этот интерес: лежащими на поверхности животными инстинктами, или желанием прикоснуться к чему-то, что, возможно, изменит твою жизнь, заставит по-другому взглянуть на мир?

Как Вы понимаете, и среди самих публичных людей, и среди журналистов, о них пишущих, встречаются и Личности, и «Охотники за инстинктами». Каждый волен выбирать. И прислушиваться. Если тебе действительно есть, что сказать, ищи того, кому есть, что спросить!

- В детстве Вы часто снимались в кино, сейчас же Ваше появление на экране – редкость. Почему?

- У меня пока отпуск (смеется).

- Вы не только актер, но и режиссер. К сожалению, послужной список мал – только фильм «Последний приказ генерала», кстати очень интересно снятый. Что происходит? Нет желания снимать, нет интересного материала, или просто не дают работать?

- Ну, во-первых, «не дать работать» сейчас практически невозможно! Технологии совершили такой скачок, что профессионально снять хорошее кино сейчас можно даже на телефон. И тут важны даже не инструменты, а хорошая идея и наличие хотя бы двух единомышленников.

Желание снимать есть, есть сценарии. Вопрос в другом. Тому кино, которое снимать хочется (а последние пять лет таким кино для меня являются фильмы для детей), пока очень трудно найти свой путь к зрителю. Знаете, искусство по природе своей парадоксально – чем больше противоречий в его предмете (а предметом всегда был и является человек), тем интереснее и глубже получается разговор.

Но «парадокс» в ситуации с детским кино отнюдь не радует. С одной стороны, все в голос кричат о необходимости снимать хорошие, не американские, а свои, родные фильмы для детей, а с другой стороны никто на государственном, системном, уровне этим не занимается.

И в какой-то параллельной реальности существуют «внесистемные» люди (профессионалы, но в первую очередь – люди, граждане), которые ухитряются, в отсутствие стабильного финансирования и поддержки в прокате, снимать кино, которое интересно маленьким зрителям не диким количеством спецэффектов, а наличием простой и понятной каждому человеческой истории.

Когда я спрашиваю свою девятилетнюю дочь, о чем было то прыгающее, стреляющее, переливающееся спецэффектами, всеми цветами радуги и орущее дурными голосами кино, которое она только что посмотрела по телевизору, она даже не сразу фокусирует на мне взгляд и долго соображает, что я имею в виду.

А когда мы недавно вместе посмотрели фильм «Небесный верблюд», нам было о чем поговорить целых полчаса! В прокате этот фильм (согласно статистике) «провалился»! Но хотите еще парадокс? Согласно моей собственной статистике, родители, случайно заставшие это кино со своими детьми на спецпоказе, делали, что называется, «квадратные глаза», узнав о такой прокатной истории картины! Потому, что с удовольствием посмотрели бы повторно.

А ведь в этом и есть секрет качественного кино для детей: показали сегодня, потом– через год, потом– еще через год! Дети-то растут, одни на смену другим! А вопросы неизменные задают, в каждом возрасте разные, но – те же самые, что и пятьдесят лет назад!

Поэтому мы решили объединиться в Союз работников Детского кино России и собрать в систему отдельно взятые «островки», на которых кто-то снимает, кто-то – организовывает показы и кинофестивали, кто-то пытается объединить в сеть отдельные кинотеатры, которые берут на реализацию «безнадежные», с точки зрения официальной статистики, фильмы.

Нашим детям нужны разные фильмы. Есть чудесный Александр Войтинский, снявший «Призрак» в лучших традициях западных блокбастеров. Но есть и «Частное пионерское» Александра Карпиловского, которое смотрят с не меньшим интересом! Школы и библиотеки с радостью поддерживают наши некоммерческие показы, голосуя аншлагами и горящими глазами и детей, и родителей – еще одно доказательство, что хорошее кино интересно смотреть в любом возрасте. Так что все впереди, кино обязательно будем снимать!

- Не секрет, что каналы – вещатели предпочитают работать со «своими» производящими компаниями, а те в свою очередь со своими авторами. Как же пробиться в этот «круговорот» начинающим авторам, с интересными идеями, синопсисами.

- Ходить и предлагать, присматриваться, делать выводы, не стесняться надоедать! И не забывать о парадоксах, о том, что если не складывается с «большими» вещателями, это не так уж и безнадежно – всегда есть альтернатива! Интернет!

- Кто – то предпочитает сниматься в мелодрамах, кто – то в комедиях, кто-то уверенно себя чувствует в мистике. На какой конкретно тематике у Вас наступает творческий резонанс, что предпочитаете конкретно Вы?

- Творческий резонанс наступает тогда, когда понимаешь, что не можешь не снять это кино. Только так. Остальное – профанация или передышка, опасная тем, что нет ничего постоянней временного.

- Немного сместимся в сторону. Бывали ли Вы когда-нибудь в Баку? Нет ли желания приехать сюда, вдохновиться идеями, обстановкой, или же просто отдохнуть на Каспийском море?

- К моему огромному сожалению, в Баку побывать не довелось! А желание побывать там обратно пропорционально сожалению и уже даже превратилось в мечту! У меня есть друзья-азербайджанцы, поэтому уверен, что мечта сбудется!

- Говорят, что актеры постоянно должны быть в курсе работ своих коллег по цеху - остается ли у Вас время на телевизор, и какие передачи предпочитаете смотреть, а что бы с удовольствием убрали из эфира будь на то Ваша воля?

- Если честно говорить о предпочтениях, то телевизор я предпочитаю не смотреть. Дело в том, что кино лучше смотреть на большом экране. А то, что хотелось бы убрать из эфира, я предпочитаю убирать с помощью пульта (смеется).

- Иногда можно слышать новости, что те или иные актеры изъявляют свою гражданскую позицию, подписывают какие-то петиции, митингуют. Как по-Вашему, должен ли актер принимать участие в общественно - политической жизни страны, или политикой должны заниматься политики, а актеры должны исполнять роли.

- Простите, опять отвечу коротко. Актер гражданскую позицию изъявлять – не должен. Гражданин – должен.

- Часто бывает, что актеры друг над другом подшучивают, подстраивают какие – либо курьезы в театре или на съемочной площадке, это позволяет снять зажатость, придать чувство раскрепощенности, да просто от души посмеяться, расслабиться. Можете ли припомнить какую либо ситуацию, произошедшую с Вами, или с Вашими коллегами на площадке или в театре.

- 1989 год. Мы снимаем очень драматически-напряженную сцену фильма «Дезертир» на Одесской киностудии. Актер и гражданин Сергей Чонишвили, игравший злодея по фамилии Табакин, угрожая боевым пистолетом Сергею Латуну, Ладе Тимошиной и мне, выкрикивает нервный монолог, а мне нужно его как-то успокоить и отвлечь его внимание. Текст у меня такой: «Спокойно, Табачок, спокойно! Зачем тебе лишние камни на шею?» Ну, и далее по сценарию.

А поскольку сцена очень напряженная, то у меня все время получается какой-то монотонный поток сознания и никак не выходит главное: лихорадочный поиск решения в сложившейся ситуации.

Наконец, режиссер-постановщик Вадим Васильевич Костроменко не выдерживает и подсказывает мне: «Ты, – говорит, - не лепи все одной фразой, а разбей текст ритмически! Скажи – Спокойно, Табачок, спокойно! – потом пауза, и найди новый аргумент – Зачем тебе лишние камни... Понял?» «Понял», – говорю.

«Приготовились! Мотор! Камера!», – командует Вадим Васильевич. Табакин нервно трясет пистолетом и говорит свой текст, а я последовательно, как учили, стараюсь его внимание отвлекать: «Спокойно, Табачок, спокойно! (пауза!) Зачем тебе лишние... аргументы...(снова пауза) и факты!». СТОП !!!!! – сползает со своего режиссерского кресла на пол Костроменко. Снимать не можем продолжить еще полчаса.

- Говорят, что досуг для творческого человека – это накопление впечатлений для последующей реализации. Что Вы любите делать на досуге, есть ли какие – то хобби, увлечения?

- Люблю долго уговаривать себя, что нужно подождать, не нервничать, тренировать терпение, в конце концов, а потом перезакинуть удочку в другое место со словами: «Все это ерунда! Если рыба есть, то ей абсолютно наплевать – сколько минут ты варил приманку и сколько раз сам плевал на червяка– она клюнет!»

- Блиц. Краткий вопрос – краткий ответ. Любимое прочитанное произведение. Любимый фильм. Любимый композитор (любимая музыка). Если же таковых несколько, просто перечислить.

- М.Булгаков «Мастер и Маргарита», Д.Фаулз «Волхв», К.Драгунская «Остров», Экзюпери «Маленький Принц».

«Однажды в Америке», «Амаркорд», «Бронзовая птица», «Небесный верблюд», «Собачий рай», «Добровольцы».

Моцарт, Гайдн, Чайковский, Дунаевский, Рэнди Ньюман, «АББА», «QUEEN», «Beatles».

- Ваши пожелания самому себе, своим зрителям, читателям.

- «Бороться и искать, найти и перепрятать!» (смеется).