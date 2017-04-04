Пока никто не знает, кто на самом деле организовал взрывы, в результате которых, по последним данным, погибло 10 и было ранено 47 человек. Любые домыслы на этот счет будут спекулятивными. С уверенностью можно утверждать лишь о двух вещах:

1) врагов, как внешних, так и внутренних, Россия себе накопила большое количество;

2) веры в чистые намерения власти нет, и поэтом любые официальные версии будут подвергаться сомнению, а среди возможных заказчиков взрывов будут называть и Лубянку.

Среди врагов в первую очередь следует назвать исламских террористов. Известно, что немало выходцев из России воюют и воевали на стороне ИГИЛ. Сам В.Путин в 2015 году оценил число выходцев из России и других стран СНГ в структурах «Исламского государства» до семи тысяч.

Регулярно происходят теракты в исполнении джихадистов в Турции, странах Западной Европы. После того, как в войну в Сирии включилась Россия, было лишь делом времени, когда она подвергнется атаке на своей территории. Когда это происходит на Кавказе, как недавнее нападение на подразделение Национальной гвардии в Чечне, большого резонанса нет, хотя ИГИЛ заявило о своей ответственности.

Собственные традиции терроризма, еще доигиловских времен, в России тоже существуют прочные, и никто не может быть уверенным, что они исчезли. И метро как уязвимый объект инфраструктуры регулярно подвергался атакам. Взрывы в Московской подземке гремели в 1996, 1998, 2000, 2001, 2004, 2010 годах. Во всех этих акциях были следы, ведущие на Северный Кавказ. Но никто не забыл и серию взрывов жилых домов в 1999 году. Тогда на протяжении двух сентябрьских недель теракты произошли в Буйнакске, Волгодонске и в Москве – на Каширском шоссе и на улице Гурьянова. Позже историк Юрий Фельштински и экс-сотрудник ФСБ Александр Литвиненко издали такую книгу – «ФСБ взрывает Россию», где разрабатывали версию причастности спецслужб. Сложно сказать, насколько она обоснована, но спустя некоторое время Литвиненко был отравлен, и в этом случае сомнений в работе его бывших коллег уже не было.

Особенно против российских властей работает то обстоятельство, что взрывы произошли буквально неделю спустя после оппозиционных митингов, которые прошли по всей России. Одно дело вступать в избирательную кампанию, пусть и с предсказуемым результатом, на фоне массовых протестов, и совсем другое – на фоне повышенной террористической активности, которая в России традиционно приводит к сплочению вокруг власти и спаду протестной деятельности как неуместной в тяжелое для страны время. Кроме того, для Путина теоретически появляется та возможность, которая когда-то сблизила его с Бушем-младшим: предложить еще раз Трампу общую борьбу с терроризмом.

Возможно, на фоне питерской трагедии Белый дом будет покладистей. В любом случае надо дождаться официальной версии теракта, она во многом предопределит разворот кремлевской политики. Хотя джихадистская версия выглядит как самая вероятная, нельзя исключать, что следствие могут пустить как по оппозиционному следу, с выходом на «молодую шпану», которая митинговала по команде Алексея Навального, так и по украинскому, что открывает богатые перспективы для подувядшей российской дипломатии на этом направлении.

Хотелось бы все-таки думать, что ситуация слишком серьезна, чтобы соображения политической целесообразности победили здравый смысл. Но сомнений не возникает в одном отношении: президентская кампания и следующий срок Путина пройдут в суровых тонах борьбы с угрозами, а значит с дальнейшим закручиванием гаек и установлением строгого порядка, который исключает гражданскую и политическую активность. Земля пухом невинным жертвам.