Диана Гаджиева поддержит российскую исполнительницу "Евровидения"

Представительница Азербайджана на «Евровидении-2017» Диана Гаджиева выступит на официальной российской pre-party международного песенного конкурса, сообщает пресс-служба Crocus City Hall. Она исполнит композицию Skeletons.

Концерт состоится 21 апреля в концертном зале Vegas City Hall. Традиционная вечеринка на этот раз будет проведена в том числе и с целью поддержать российскую представительницу Юлию Самойлову, которой запрещен въезд в Украину.

Помимо Дианы Гаджиевой, в Москву также приедут конкурсанты «Евровидения» из Болгарии, Греции, Молдовы, Израиля, Армении, Швейцарии и Италии.

Также в концерте примут участие российские звезды и участники смотра прошлых лет: Дарья Антонюк, сестры Толмачевы, Тео (конкурсант от Белоруссии в 2014 году), Кристина Скарлат (представительница Молдовы в 2014) и другие. Сама Самойлова исполнит конкурсную песню Flame is Burning и другие свои композиции.

22 марта стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) на три года запретила въезд в страну певице Юлии Самойловой. В спецслужбе считают, что она, выступив летом 2015 года на концерте в Крыму, нарушила постановление кабинета министров Украины, согласно которому иностранцы должны иметь специальное разрешение для посещения территории полуострова.