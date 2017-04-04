«У большинства в Армении сложилось мнение, что Россия должна быть с ними всегда – помогать, опекать, защищать. Исходя из этого в Ереване убеждены, что Москва обязана строить свои отношения с Баку и Анкарой через призму интересов Армении», - считает эксперт МИД РФ Алексей Фененко.

Более того, как поделился А.Фененко с haqqin.az, однажды в Армении ему довелось услышать, что, мол, если Москва не перестанет их, то есть армян, сдерживать, то они дойдут до Анкары и Баку.

«Это, конечно, из ряда вон выходящее заявление, но ведь оно озвучивается вполне взрослыми людьми, что вообще удивляет. Позиция же Москвы заключается в том, чтобы в регионе воцарился мир. Для нас и Армения и Азербайджан дружественные страны, и мы будем делать все от нас зависящее, чтобы сблизить позиции конфликтующих стран, - уверяет эксперт.

В то же время Ф.Фененко считает, что для решения нагорно-карабахской проблемы необходима новая площадка, предполагая два сценария для заключения перемирия.

«Первый - все останется как есть. Но я так понимаю, события вряд ли будут развиваться по инерции. Уже ни Армения, ни, тем более, Азербайджан на это не пойдут. Статус-кво достиг своей цели: с апреля крупных военных столкновений не было. Но надо двигаться куда-то дальше. Апрельские бои показали: если все время поддерживать статус-кво, это может привести к большому взрыву.

Второй сценарий: начнется диалог то ли по двум, прилегающим к Карабаху, то ли по всем семи азербайджанским районам по их статусу, но пока отдельно от Карабаха. К сожалению, МГ ОБСЕ далеко не всегда приносит реальные результаты, и возможно, новая площадка поможет решению вопроса. Если бы удался новый региональный форум с участием Турции и Ирана, то это могло бы стать страховочной сеткой для решения карабахского вопроса», - уверен А. Фененко.

Говоря об участии Азербайджана в ЕАЭС эксперт отметил, что для России любое участие Азербайджана – и частичное, и полное - в этом объединение, несомненно, желательно.

«Для России было бы позитивным моментом подключение Азербайджана к евразийским проектам. Безусловно, пока в Азербайджане преобладают настроения наблюдения за тем, насколько успешной станет их реализация. Если проекты будут эффективными, Баку целесообразно подключиться к ним», - признает эксперт.