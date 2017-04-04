Лавров: Москва готова стать гарантом урегулирования карабахского конфликта

Москва готова выступить гарантом урегулирования нагорно-карабахского конфликта наряду с другими посредниками в случае достижения соглашения между Баку и Ереваном, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Россия готова поддержать вариант решения проблемы, который устроит все вовлеченные стороны, а в случае достижения договоренности - выступить вместе с другими посредниками гарантом урегулирования", - говорится в статье С.Лаврова, опубликованной во вторник в газете "Бакинский рабочий".

Министр отметил, что "благодаря содействию посредников сторонам удалось существенно сблизить позиции по многим спорным моментам".

"В основном согласованы базовые принципы урегулирования. Однако Азербайджан и Армения по-разному видят последовательность их воплощения в жизнь", - добавил С.Лавров, призвав Баку и Ереван проявить "политическую волю и готовность к взаимным уступкам".

Глава российского МИД подчеркнул, что "важным условием движения вперед остаются общее снижение напряженности в зоне конфликта и отказ от попыток силовых методов его решения".