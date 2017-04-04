Вероятным исполнителем теракта в метро Санкт-Петербурга является, по предварительным данным, уроженец Оша, ныне гражданин России Акбаржон Джалилов, 1995 года рождения, передает РБК.
Согласно информации, об этом заявили спецслужбы республики.
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Исполнитель теракта в Санкт-Петербурге, по предварительным данным, является уроженцем Киргизии, гражданином России, сообщил РИА Новости пресс-секретарь ГКНБ Киргизии Рахат Сулайманов.
"Да, по предварительным данным, он уроженец Кыргызстана, гражданин России", — сказал он.
Сулайманов отметил, что ГКНБ Киргизии находится в постоянном взаимодействии с российскими коллегами в расследовании теракта в Санкт-Петербурге.
"Мы находимся в постоянном взаимодействии с российскими коллегами в расследовании взрыва", — сказал пресс-секретарь ГКНБ.