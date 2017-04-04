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МИД России о дружбе с Азербайджаном

 

4 апреля исполняется 25 лет со дня установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой, говорится в статье, опубликованной на сайте МИД РФ.

Россию и Азербайджан связывают вековые традиции дружбы, общая история и культура, переплетенные воедино судьбы миллионов людей. За истекшую четверть века нам удалось сохранить и приумножить это бесценное наследие, вывести отношения на уровень стратегического партнерства, отмечается в статье.

Основополагающими документами, определяющими принципы и приоритеты двусторонних отношений, являются Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой от 3 июля 1997 года и Декларация о дружбе и стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой от 3 июля 2008 года, говорится в статье.

Высокой интенсивностью характеризуется политический диалог. Теплые, неформальные, доверительные и исключительно активные контакты поддерживаются между регионами, парламентами, ведомствами, главами двух государств. Плодотворно работают межправкомиссии по экономическому и военно-техническому сотрудничеству. Ведется активная работа по совершенствованию и расширению договорно-правовой базы, включающей межгосударственные, межправительственные и межрегиональные соглашения, говорится в статье.

Придерживаясь схожих взглядов на многие актуальные международные проблемы, Россия и Азербайджан эффективно поддерживают друг друга на мировой арене, говорится в статье.

Несмотря на неблагоприятную международную конъюнктуру, в последние годы устойчиво развивались двустороннее торгово-экономическое взаимодействие и инвестиционное сотрудничество. На азербайджанском рынке действуют более 600 совместных компаний, в т.ч. около 200 со стопроцентным российским капиталом и свыше 400 – в формате совместного предприятия. Накопленные российские инвестиции в Азербайджан к настоящему времени составляют около 1,4 млрд долларов США.

Расширяются межрегиональные связи, в которые вовлечены предприятия из более чем 70 субъектов Российской Федерации. 17 российских регионов заключили с Азербайджаном соглашения об экономическом, культурном и научно-техническом сотрудничестве, говорится в статье.

Неизменно приоритетным остается наше взаимодействие в гуманитарной сфере с акцентом на укрепление доставшегося нам в наследство общего языкового, образовательного и культурного пространства. В России обучаются около 15 тыс. граждан Азербайджана. С 2010 года в Баку работает филиал МГУ им. М.В. Ломоносова, 15 сентября 2015 года состоялось открытие Бакинского филиала Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова.

Востребованной площадкой для обсуждения актуальных проблем развития современного общества стал наш совместный проект – действующий под патронатом президентов России и Азербайджана Бакинский международный гуманитарный форум, говорится в статье.

Достигнутые нашими странами за четверть века значительные успехи вселяют оптимизм и уверенность в том, что дальнейшее поступательное развитие российско-азербайджанских отношений будет способствовать реализации коренных интересов и чаяний наших народов, укреплению международного авторитета обеих стран, станет совместным вкладом в поддержание мира и взаимопонимания на Южном Кавказе и за его пределами, говорится в статье.

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