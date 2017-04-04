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Эльмар Мамедъяров: «Ереван уклоняется от переговоров»

 

Баку является сторонником мирного урегулирования карабахского конфликта и отмечает роль России в этом процессе, подчеркивает министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

«Наша страна является сторонником мирного разрешения конфликта путем переговоров в рамках международного права. Поэтому мы возлагаем надежды на проявление всеми ответственными членами мирового сообщества принципиальной позиции в деле восстановления территориальной целостности Азербайджана. Особая роль здесь, безусловно, принадлежит Российской Федерации как постоянному члену Совета Безопасности ООН, сопредседателю Минской группы ОБСЕ по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и стране, географически и исторически тесно связанной с Южным Кавказом», - говорится в статье Э.Мамедъярова, опубликованной в российской «Независимой газете».

Министр подчеркнул, что оккупация Арменией азербайджанских территорий, невыполнение четырех резолюций Совета Безопасности ООН о полном и безоговорочном выводе армянских вооруженных сил из захваченных ими районов Азербайджана являются основным фактором, подрывающим стабильность и создающим угрозу мира в регионе и на пространстве ОБСЕ в целом.

«Последние переговоры, которые прошли в Санкт-Петербурге между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Армении Сержем Саргсяном по инициативе президента РФ Владимира Путина, вселили определенные надежды, что затянувшийся вопрос по выводу армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана найдет свое положительное решение. Однако, к сожалению, после этой встречи Армения всячески под различными предлогами старается избежать продолжения переговоров», - отметил Э.Мамедъяров.

Глава МИД подчеркнул, что Азербайджан прилагает немалые усилия к снижению напряженности и созданию добрососедского климата в регионе.

«Совместное сотрудничество Азербайджана и России в борьбе с терроризмом и организованной преступностью является важным вкладом в обеспечение стабильности и безопасности в регионе», - сказал Э.Мамедъяров.

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