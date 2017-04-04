В России расстреляли полицейских

В Астрахани неизвестные расстреляли двух полицейских, которые приехали оформлять ДТП, сообщили РИА Новости в УМВД по региону.

"Ночью 4 апреля в Госавтоинспекцию поступило сообщение о столкновении автомобилей "ГАЗель" и Nissan March в Ленинском районе города Астрахани. На место ДТП был направлен автопатруль отдельного батальона ДПС №1. По предварительным данным, во время оформления ДТП инспекторы подверглись нападению со стороны участников аварии, находившихся в микроавтобусе. Злоумышленники открыли огонь по стражам порядка из огнестрельного оружия и скрылись. От полученных ранений сотрудники ГИБДД скончались до приезда скорой помощи", — пояснили в УМВД по области.

Для розыска подозреваемых ввели оперативный план "Сирена". Отмечается, что предполагаемые нападавшие передвигаются на "ГАЗели".

Следователи возбудили уголовное дело по статьям "Посягательство на жизнь правоохранителей", "Хищение оружия", "Незаконное хранение оружия и боеприпасов". На месте происшествия работает оперативная группа.

Погибшие полицейские имели звания лейтенант и старший лейтенант, у одного из них остались двое детей.