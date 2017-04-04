В Сумгаите мужчина перерезал себе горло

Житель Сумгаита 61-летний Шукюр Рагимли перерезал себе горло бритвой, передает Report.
Сообщается, что Ш.Рагимли был душевнобольным.
Причины самоубийства расследуются.
Житель Сумгаита 61-летний Шукюр Рагимли перерезал себе горло бритвой, передает Report.
Сообщается, что Ш.Рагимли был душевнобольным.
Причины самоубийства расследуются.
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